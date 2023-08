Kreis Neunkirchen informiert Neunkirchen: Gemeinschaftsschule startet digital ins neue Schuljahr

„Die Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Stadtmitte nutzt die vielfältigen digitalen Anwendungsbereiche bereits sehr gut aus, die Schülerinnen und Schüler werden damit vorausschauend auf die Arbeitsmethoden der Zukunft vorbereitet. Durch die umfangreiche Sanierung kann der Standort in Wiebelskirchen auch danach bei Bedarf als Ausweichquartier genutzt werden. Danke an mein Team der Schul- und Bauverwaltung und an das Bildungsministerium, das mit 220 000 Euro Förderung knapp zwei Drittel des Investitionsvolumens übernommen hat“, so Meng.