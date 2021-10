Blaulicht Neunkirchen : Unbekannte zapfen Diesel aus Lkw ab

Tatort Sinnerthaler Weg. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Freitag, 22. Oktober, am Nachmittag und Montag, 25. Oktober, in den Morgenstunden ist im Gewerbegebiet am Sinnerthaler Weg in Neunkirchen aus einem geparkten Lkw Diesel abgezapft worden. Durch Bohren von Löchern in den Tank ist dieser vollständig leergelaufen, heißt es im Polizeibericht. Bei dem Abzapfvorgang geriet eine kleine Menge Diesel auf die Fahrbahn. Der Lkw musste in der Folge abgeschleppt werden.