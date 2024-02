Blaulicht Neunkirchen Neunkircher Polizei nimmt geflüchtete Diebin fest

Neunkirchen · Umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Neunkirchen haben jetzt zur Überführung einer Diebin geführt. Rückblick: Am 17. Januar hatte eine 37-jährige Frau mehrere Diebstähle in Geschäften in der Neunkircher Innenstadt verübt und dabei auch mehrere Werkzeuge und Baumaschinen entwendet.

Foto: dpa/Peter Kneffel