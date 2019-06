Polizei Neunkirchen meldet : Unbekannte lassen Gartenmöbel mitgehen

Zwischen Mittwoch, 19. Juni, und Freitag, 21. Juni, haben bislang unbekannte Täter Gartenmöbel aus einem Einrichtungshaus in der Straße Am Gneisenauflöz in Neunkirchen entwendet. Laut Polizei überstiegen sie den umzäunten Außenbereich und durchtrennten eine als Sicherung der Ausstellungsstücke dienende Metallkette.

