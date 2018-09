später lesen Polizeibericht Dieb bricht Kofferraum auf und greift zu FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul Teilen

Zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 1.30 Uhr, ist in der Fernstraße in Neunkirchen (Parkplatz Casino „Lucky Jungle“) an einem BMW M 4 der Kofferraum aufgebrochen worden. Entwendet wurden laut Polizeibericht Handtasche und Geldbeutel mit einer dreistelligen Summe Bargeld sowie persönliche Papiere. red