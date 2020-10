Neunkircher Kulturgesellschaft : Zwölf Veranstaltungen sind vorerst gerettet

Mit dem Trio InMitten feierte der „Club Gebläsehalle“ den Neustart ins Kulturprogramm. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Neunkirchen Die zweite Corona-Welle ist mit mit voller Wucht über alle Planungen der Neunkircher Kulturgesellschaft hereingebrochen.

„Hier steppt der Bär“, sagt Kulturgesellschafts-Geschäftsführer Markus Müller und meint das dieses Mal nicht in dem positiven Sinne, wie man den Ausdruck ansonsten nutzt. Die SZ kommt mit ihrem Anruf nämlich mitten in die Planungen darüber, wie es denn mit der Neunkircher Kultur oder besser mit den Veranstaltungen jetzt weitergeht. Gerade hatte man ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gesehen, waren dank des Bistro-Konzeptes in der Gebläsehalle wieder Veranstaltungen möglich. Nun ist die angekündigte zweite Corona-Welle mit voller Wucht wieder über all die Planungen hereingebrochen.

Anfang September schien die Kulturwelt wieder in Ordnung gekommen. Zumindest ein bisschen. Da startete die Neunkircher Kulturgesellschaft nach monatelanger Corona-Pause nochmal ins Programm. Den Anfang machte am 12. September das Trio InMitten, bis Jahresende waren rund 30 Veranstaltungen geplant. Mit dem neuen Programm kam auch ein neues Konzept: Club Gebläsehalle hieß es nun, in gemütlicher Club-Atmosphäre wurden die Hygieneregeln umgesetzt. Alle Veranstaltungen zogen um in die Gebläsehalle. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ende vergangener Woche wurde nach Tagen steigender Corona-Neuinfektionen der Landkreis Neunkirchen zum Risikogebiet.

Info Diese Veranstaltungen finden wohl statt Oktober: Samstag, 30. Oktober, Blank Pages und Amby & Arno; Sonntag, 31. Oktober, Nino Deda „Off to New Horizons“. November: Donnerstag, 12. November, Andreas Pflüger liest aus „Geblendet“; Freitag, 13. November, Thomas Blugs Rockanarchie; Samstag, 14. November, Martin Weinert Rainbow Trio; Samstag, 21. November, Gloomaar-Festival; Freitag, 26. November, Musical-Projekt Neunkirchen „Best Of“; Freitag und samstag, 27. und 28. November Macel Adam „Le beaujolais primeur est arrivé“. Dezember: Freitag, 11. Dezember, Musical-Projekt Neunkirchen „Best Of“; Samstag, 12. Dezember, Ro Gebhardt, Dienstag und Mittwoch, 29. und 30. Dezember, Year’s End Concert. Infos über verschobene Termine folgen in einer der nächsten Ausgaben.

Drei Rechtsverordnungen in drei Tagen galt es jetzt bei der Veranstaltungs-Neuplanung zu berücksichtigen. „Hier hat das Veranstaltungsteam um Klaus Braße wieder einmal ganze Arbeit geleistet“, so Müller.

Erlaubt sind im Moment nur Veranstaltungen bis 100 Teilnehmer (bei einer Inzidenzzahl über 50 im Landkreis). Andere Konzepte können aber zugelassen werden. Die Kulturgesellschaft hat reagiert und das bisherige Hygienekonzept für die Neue Gebläsehalle angepasst. Nun gilt zusätzlich: Maskenpflicht auch am Platz.

Die offizielle Zustimmung steht noch aus, es wurde aber schon Zustimmung signalisiert (analog der Zustimmung für das bisherige Konzept des Staatstheaters). Konkret geht es dabei um die Zulassung der Ausnahme von der Begrenzung auf 100 Personen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, so wie in Paragraf 2 der „Verordnung hinsichtlich Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 bei regionalem Infektionsgeschehen im Landkreis Neunkirchen“ vorgesehen, erläutert der Kulturgesellschafts-Chef der SZ.

Der ist dabei sehr optimistisch. Weiß er doch vom Erfolg des Konzeptes Club Gebläsehalle, das seit September erfolgreich umgesetzt wurde, mit Berücksichtigung aller Hygiene- und Sicherheitskonzepte. Für alle, die es noch nicht erlebt haben: Das Konzept verbindet die Club-Atmosphäre – Bistrotische, Catering am Platz – mit der Sicherheit einer großen Halle, in der maximal 220 statt sonst maximal knapp 1000 Teilnehmer Platz finden.

Die Verunsicherung der Menschen merke man allerdings zurzeit, sagt Müller. Das zeigt die Stagnation bei den Verkaufszahlen. Dabei gebe es dazu keinen Grund. „Unser Konzept Club Gebläsehalle bietet größtmögliche Sicherheit. Stand heute können die Besucher guten Gewissens nach Neunkirchen kommen“, ist der Geschäftsführer sich sicher. Und ergänzt: „Ein Besuch der Gebläsehalle tut gut, unseren Besuchern, unseren Künstlern und der Kultur allgemein.“ Elf Veranstaltungen werden nach jetzigem Stand und bei Zulassung des gesonderten Konzeptes stattfinden können (siehe Info), über 20 wurden verschoben (Text folgt).

Die ganzen Entwicklungen der letzten Monate bleiben der Kulturgesellschaft auch finanziell nicht in den Kleidern hängen. Man stemme sich aber den fehlenden Einnahmen und coronabedingten Mehrkosten durch die Teilnahme an Bund-Förderprogrammen und die Einführung der Kurarbeit mit Verve entgegen. Auch dazu stehe man in engem Kontakt mit dem Gesellschafter Oberbürgermeister Jörg Aumann und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jürgen Fried. „Das Ganze auf Sicht und Schritt für Schritt. Und bis der Kultur-Bär wieder im klassischen Sinne steppen kann, wird es sicher dauern. Wir brauchen Geduld, Disziplin und einen langen Atem. Dabei dürfen und werden wir auch nicht unsere Leidenschaft für die Kultur verlieren.“