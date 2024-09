Kriminal Tango in Neunkirchen Erster Neunkirchen Krimi-Literaturpreis verliehen – Leverkusener Autorin gewinnt das Finale

Der dritte Platz ging an den Lebacher Andreas Obster, dessen Geschichte „Das letzte Versprechen“ eng mit der Bergbauvergangenheit im Kreis Neunkirchen verbunden ist und in deren Mittelpunkt die Freundschaft zweier Kumpel steht, die bis in den Tod anhält. 500 Euro erhielt Obster dafür, gestiftet von „Waffen und Sport Hoffmann“. Es ist geplant, diese Kurzgeschichten, erweitert mit anderen, die in die enge Auswahl für einen Preis kamen, zum Festival im kommenden Jahr in einem Band zu veröffentlichen.