Neues aus dem Stadtrat Neunkirchen City-Pavillon soll in Hände der Kreisstadt

Sie gehören irgendwie zusammen, der City-Pavillon und die Bliesterrassen. Denn darin ist man sich im Stadtrat einig: Gastronomie und saubere sanitäre Anlagen sind notwendig, um die Terrassen zu beleben. Und so war sich der Rat in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag auch einig darin, die Gelegenheit eines Ankaufs der bekannten Immobilie nicht verstreichen zu lassen und stellte dafür außerplanmäßige 430 000 Euro bereit. Es solle aber bitte nicht zur Gewohnheit werden, dass die Stadt Immobilien ankauft, meinte CDU-Fraktionssprecher Karl Albert: „Was kommt als Nächstes? Das ehemalige Gebäude von Möbel Ott?“ Die Verwaltung möge in ähnlichen Fällen nicht aus den Augen verlieren, auch Gespräche mit möglichen Investoren und Betreibern zu suchen.