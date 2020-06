Kostenpflichtiger Inhalt: Kita-Sanierung : Bildungschance keine Frage des Geldbeutels

Die neue Kita in Wiebelskirchen fällt wegen der Holzmassivbauweise ins Auge. Ende Juni sollen die Kinder den Bau mit Leben füllen. Foto: Alavanda/Stadt Neunkirchen

Neunkirchen Neunkirchen investiert rund acht Millionen Euro in Kitas. Unter anderem fließen über drei Millionen in den Neubau im Stadtpark.

In den Kindertagesstätten ist, wie nahezu überall, der Alltag momentan auf den Kopf gestellt. Gespielt und getobt wird nur von wenigen Kindern, aber das soll sich ja in den nächsten Wochen ändern. Dann werden dort wieder mehr Kinder für Leben in der Bude sorgen und überhaupt werden es immer mehr Kinder, die in den folgenden Jahren einen Anspruch auf einen Kita- oder Krippenplatz haben. Deshalb wird gerade in der Stadt Neunkirchen viel investiert in Modernisierung, Erweiterung und Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen.

Im Krippenbereich sieht die Stadt einen Bedarf von rund 180 zusätzlichen Krippenplätzen, im Kitabereich sind es rund 577 Plätze, die in den kommenden Jahren hinzukommen, teilt die Pressestelle der Stadt Neunkirchen auf SZ-Anfrage mit. Derzeit bietet die Stadt als Träger in ihren zwölf Kita-Einrichtungen 598 Kitaplätze und 186 Krippenplätze an. Hinzu kommen noch die der kirchlichen und freien Träger, so dass insgesamt in Neunkirchen 1220 Kitaplätze – etwa zweidrittel davon sind Ganztagsplätze – und 303 Krippenplätze angeboten werden.

Info 40 Prozent der Kosten zahlt der Bund Beim Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend handelt es sich um eine 40-prozentige Förderung. Zusätzlich beteiligt sich der Landkreis mit 30 Prozent an der Schaffung von Betreuungsplätzen. Es ist zudem möglich, beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes eine Bedarfszuweisung aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 15 Prozent zur Förderung kommunaler Investitionen zu beantragen. Üblicherweise beträgt der Anteil der Förderung für Kindertageseinrichtungen durch Landkreis und Land zirka 65 Prozent der Baukosten. Im Detail werden Krippenplätze durch das Land mit 40 Prozent und Tagesplätze mit 30 Prozent gefördert. Der Landkreis fördert Krippe und Tagesplätze gleichermaßen mit 30 Prozent.

Mit Fertigstellung der Kita Wiebelskirchen im Sommer kommen zwölf Krippenplätze hinzu. Der Umbau mit Anbau eines Gruppenraumes an die Kita Furpach bringt zu Beginn des nächsten Jahres 18 Betreuungsplätze, davon sechs in der Krippe und zwölf in der Kita. Der Neubau der Kita Falkenstraße schafft zwei Krippengruppen zu je elf Kindern und drei Kitagruppe à 25 Kinder. Für die Zukunft geplant ist außerdem in Zusammenarbeit mit der GSG (Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft) ein Kitaneubau am Schaumbergring. Die Kita soll in einen größeren Gebäudekomplex integriert sein. Es sollen dort fünf Gruppen entstehen, wobei die zweizügige Kita Hermannstraße darin aufgehen und am jetzigen Standort schließen würde. Insgesamt entstehen dann noch eine Krippe- und zwei Kitagruppen.

„Die Förderung der frühkindlichen Bildung genießt in unserer Stadt Priorität. Der Ausbau der Kinderbetreuung schafft mehr Chancengerechtigkeit. Die Bildungschancen von Kindern dürfen nicht vom Geldbeutel ihrer Eltern abhängen. Die rund acht Millionen Euro Investition in die Kitas Furpach, Wiebelskirchen und Falkenstraße sind gut angelegtes Geld: Es geht um die Zukunft der Kinder unserer Stadt“, erklärt Oberbürgermeister Jörg Aumann.

Gebaut wird derzeit noch in der Kita und im Kiga Furpach. In Umbau und Modernisierung fließen 1,3 Millionen Euro, der Anbau eines Gruppenraums in der Kita schlägt mit 255 000 Euro zu Buche. Für Ausstattung wie Möbel und Spielpodeste kommen dann noch rund 100 000 Euro dazu, macht also 1,65 Millionen, die dort investiert werden. In dem ehemaligen Schulgebäude in Furpach sind im Untergeschoss der Kindergarten und im Obergeschoss die Kindertagesstätte untergebracht. 60 Kinder besuchen dort die Krippe, 72 Kinder die Kita. Nach Umbau und Erweiterung wird es in Furpach fünf altersgemischte Gruppen mit 90 Kindern geben Die Gesamtsanierung einschließlich des neuen Anbaus für den zusätzlichen Gruppenraum soll bis Ende des Jahres umgesetzt sein.

2,9 Millionen Euro werden in den Neubau der Wiebelskircher Freiherr-vom-Stein Kita investiert, hinzu kommen rund 117 000 für die Ausstattung, macht unterm Strich 3,017 Millionen Euro. Der Neubau erfolgt in Holzmassivbauweise direkt neben dem Bestandsgebäude. Der Umzug der Kinder ist für Ende Juni geplant, der Abriss des alten Gebäudes soll dann in den drei Wochen vonstatten gehen, in denen die Kita in den Sommerferien geschlossen ist.