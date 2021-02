TuS Wiebelskirchen : Beim TuS lässt sich keiner hängen

Wiebelskirchen Bei den Fußballern des TuS Wiebelskirchen ist man in allen Altersstufen, von den Minis bis zur A-Jugend, vertreten, sorgt sich aber, ob das nach der langen Pause so bleibt.

Es war im vergangenen Sommer für die Fußballer des TuS Wiebelskirchen in der Landesliga Ost der beste Saisonstart seit vielen Jahren. Zwei Siege in den ersten vier Spielen gegen den SV Kirrberg (3:0) und die Spielvereinigung Einöd-Ingweiler (2:0) sowie zwei Unentschieden gegen Viktoria St. Ingbert (0:0) und den SV Reiskirchen waren ein verheißungsvoller Auftakt. Dann aber leisteten sich die Blau-Weißen eine ebenso unerwartete wie unnötige 1:2 Heimniederlage gegen die Sportfreunde Walsheim und eine Woche später unterlag der TuS erneut im Stadtderby beim Spitzenreiter SV Furpach. Danach berappelte sich die Mannschaft aber wieder und kam im siebten und vorerst letzten Saisonspiel zu einem 4:3 Erfolg beim punktlosen Schlusslicht SG Bliesgau.

Mit elf Punkten auf Platz fünf ging der TuS Wiebelskirchen danach in die Pandemie-Zwangspause und damit können die Verantwortlichen durchaus leben. „Absolut“, bekräftigt Thomas Eichner, der sportliche Leiter der TuS-Fußballer im Gespräch mit der SZ und er bekommt Zustimmung von Florian Regitz. „Seit unserer Zugehörigkeit zur Landesliga sind wir noch nie so gut gestartet“, erinnert der stellvertretende Abteilungsvorsitzende und Spielführer der ersten Mannschaft an frühere Zeiten. Für Eichner ist das auch das Ergebnis eines Lerneffekts. „Es gab in der Mannschaft über Jahre hinweg kaum eine Fluktuation, so dass sie sich kontinuierlich weiter entwickeln konnte“, erklärt der Sportchef und er fügt hinzu: „Wir hatten einen Lauf und hätten deshalb natürlich gerne weiter gespielt, aber alles andere ist natürlich nicht unsere Entscheidung.“