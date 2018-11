Kontrollen der Polizei gegen Einbrüche

Mit einem großen Aufgebot war die Polizei am Mittwoch in der Gustav-Regler-Straße in Neunkirchen im Einsatz. In Höhe des Bus-Parkplatzes am Gasometer kontrollierten die Einsatzkräfte ab 12 Uhr Fahrzeuge und Personen. Die Polizisten lotsten die Autofahrer dafür durch eine verengte Fahrbahn.

Laut einer Polizeisprecherin war der Einsatz es eine Präventivmaßnahme: Da die Zahl der Wohnungseinbrüche im Saarland wieder zugenommen habe, sollen die stichprobenartigen Kontrollen helfen, Einbrüchen und Diebstählen vorzubeugen. Die Aktion dauerte bis in die Abendstunden. Die Polizei wertet die Ergenisse der Kontrollen noch aus. Parallel fanden die Kontrollen durch die Beamten auch in Merchweiler statt.