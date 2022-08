Heizung in Grundschule defekt : Heizung an Grundschule heizte auch im Sommer

Mitte Juni hat die Stadt Neunkirchen festgestellt, dass die Heiztemperaturen in der Grundschule Wellesweiler zu hoch sind. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Von Marc Prams Die Heizung in der Grundschule in Wellesweiler lasse sich auch in den Sommermonaten nicht abstellen, sodass quasi durchgängig geheizt werde. Mit diesem Hinweis haben sich kürzlich Eltern von Kindern, die die Schule besuchen, an die SZ gewandt.