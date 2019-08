Neunkircher Musical intern : Die „Delegierten“ sind hin und weg

Neunkirchen Awo-Mitglieder bedanken sich bei der internen Neunkircher Musicalaufführung „Marie“ mit nicht enden wollendem Beifall.

Die Reaktionen am Dienstagabend fielen ähnlich aus. „Richtig gut gelungen“, schwärmte Ingrid Schappe aus Wellesweiler. Sie ist seit 25 Jahren und damit „schon ewig“ Mitglied und war lange in einer Wohngruppe tätig. Mit Musicals kann sie sonst wenig anfangen, da oft zu „übertrieben und affig“. Ganz anders „Marie“: „Das liegt mir“ – etwa wegen der „schönen Melodien“ und den super Stimmen. „Das hat richtig gut geklungen.“ Dazu viele „tolle Ideen“ wie das gefächerte Bühnenbild. Und: „Keine Versprecher!“ Dass nebenbei Geschichte vermittelt wird, auch bestürzende wie das Kapitel Kinderarbeit, gereicht „Marie“ keineswegs zum Nachteil. Findet auch Kreisvorsitzender Horst Schmeer. Mit 14 Aktiven pilgerte er aus Altenkessel ins Alte Hüttenareal. „Wir mussten Absagen erteilen“, gern wären noch mehr mitgekommen. Etwas schade sei, dass Maries Awo-Engagement an der Saar, wohin sie 1933 nach Machtergreifung der Nationalsozialisten aus Berlin geflohen war, keine Rolle spiele. Dafür sei es den Musical-Machern „hervorragend gelungen“, die Botschaft der Frauenrechtlerin zu transportieren. „Die Darstellerin wird ihr voll gerecht“, lobte Begleiterin Pia Hoffmann die Besetzung. Möglicherweise sei die frivole Bar-Szene für ältere Zuschauer etwas grenzwertig, überlegten Heike Backes und Jutta Stanitz, Alltagsbegleiterinnen in der Seniorenresidenz Saarlouis. Sie selbst finden das Musical durchweg toll. Und das Kleiderkammerteam?

„Wunderbar“, strahlte Walfriede Baas. Und ja, „ich denke schon, das wird Marie Juchacz gerecht“. „Sehr gut“, „sehr emotional“, „Gänsehaut pur, ich war kurz vorm Heulen“, pflichte der Rest bei. „Es ist auch so aktuell“, ergänzte Brigitte Hauch. „In den Aufsichtsräten hat sich noch nicht viel getan in Sachen Gleichberechtigung.“ Und bezahlt werden Frauen immer noch nicht wie Männer. Was den Genuss am Musical für die Erben von Juchacz nicht schmälerte. Im Gegenteil: Es sporne an und mache Mut, weiter gegen Wind- und Tretmühlen zu kämpfen.