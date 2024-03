Anmeldezahlen im Überblick Das sind die beliebtesten Schulen im Landkreis Neunkirchen – eine Schule mit enormen Verlusten

Insgesamt werden 23 Kinder weniger als im noch laufenden Schuljahr wohl die fünften Klassen der weiterführenden Schulen besuchen. Vor einem Jahr waren 969 angemeldet, in diesem Jahr sind es 946. Dabei kommen allerdings nur 815 von ihnen aus dem Landkreis Neunkirchen selbst, die übrigen 131 wohnen in Orten außerhalb des Landkreises. Insgesamt ist die Anmeldung im Bereich der Gemeinschaftsschulen im Vergleich zu den Gymnasien leicht rückläufig, allerdings sieht es in den einzelnen Schulen sehr unterschiedlich aus. Während Ottweiler und vor allem Spiesen-Elversberg deutlich mehr Schüleranmeldungen haben, ging die Zahl beispielsweise in Schiffweiler und vor allem in Neunkirchen- Stadtmitte deutlich zurück.