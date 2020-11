Diakonie : Mit Hilfe geht es leichter

Neunkirchen Die Diakonie im Landkreis Neunkirchen berät im Projekt „via“ Familien zur Verbesserung ihrer Lebenssituation

Bei der Beratung und Unterstützung haben die Mitarbeitenden immer das gesamte System „Familie“ im Blick. Und so ist der erste Schritt immer eine eingehende Betrachtung der familiären Gesamtsituation. Hier werden gemeinsam mit den Familienmitgliedern Wohn-, Beschäftigungs- und Einkommenssituation ins Auge genommen, Stärken und Schwächen der Familie analysiert und Perspektiven entwickelt. „Ist der Standort bestimmt, erstellen wir gemeinsam eine Förderplanung“, erklärt Jenal. Darin enthalten sein können Familiencoaching, Jobcoaching oder die Beratung und Unterstützung zur Inanspruchnahme bedarfsgerechter Leistungen.

Damit den Familien effektiv geholfen werden kann, ist die Diakonie froh darüber, dass sie den Landkreis Neunkirchen als Kooperationspartner gewinnen konnte. Denn so können die „via“-Familien von der Vernetzung zu beispielsweise Jugendamt oder Schuldnerberatung profitieren. „Das Konzept des Projektes war für uns schlüssig und sinnvoll und ist auch sozialpolitisch wichtig für unseren Landkreis “, betont Landrat Sören Meng. Daher beteilige sich der Landkreis gerne mit zehn Prozent an der Finanzierung und setze sich für die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Institutionen und Behörden ein.

Beim Jobchoaching für die Familien arbeitet die Diakonie Saar eng mit dem Jobcenter Neunkirchen zusammen. „In Familien ist die Suche nach der passenden Erwerbsarbeit oft wesentlich komplexer als bei Einzelpersonen“, erklärt Katja Sauerbrey, Geschäftsführerin des Jobcenters Neunkirchen. „Wir sind daher froh, dass das Projekt via hier ansetzt und auch die Rahmenbedingungen für eine passende Erwerbstätigkeit betrachtet.“ So hat die Diakonie ein Ziel des Projektes formuliert: Eltern aktivieren und motivieren, eine Erwerbstätigkeit zu finden und anzunehmen, mit der sie ihren monatlichen finanziellen Bedarf sichern können. Im besten Fall kann so auch eine generationenübergreifende Hilfebedürftigkeit beendet werden.