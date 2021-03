Berufliche Integration : Diakonie bietet ab April Teilqualifizierungen im Verkauf an

Neunkirchen (red) Die Fachabteilung „Berufliche Integration“ der Diakonie Saar bietet ab April in ihren Sozialkaufhäusern in Sulzbach, Völklingen, Neunkirchen und Saarlouis eine Teilqualifizierung im Verkauf an.

Sie richtet sich an Menschen, die Interesse am Arbeitsfeld Verkauf haben und sich beruflich qualifizieren möchten. Der Nachweis eines Schulabschlusses ist nicht notwendig, teilt die Diakonie mit. Die Maßnahme beinhaltet fachtheoretische und fachpraktische Lerninhalte und externe Praktika bei kooperierenden Einzelhandelsunternehmen. Sozialpädagogen begleiten die Teilnehmenden durch die Maßnahme und unterstützen bei beruflichen und privaten Problemen.

Modul 1 „Durchführen verkaufsbezogener Arbeiten“ startet am 1. April und umfasst die Themen Warenwirtschaft, Kasse, Werbemaßnahmen, Beratung und Verkauf. Nach zwölf Monaten schließt die Maßnahme mit einer Kompetenzfeststellung bei der IHK Saarland ab. Bei Bestehen erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat, das unmittelbar auf dem Arbeitsmarkt verwertbar ist. Zugangsvoraussetzungen für die Maßnahme, die über Bildungsgutscheine des Jobcenters finanziert wird, sind ausreichende Deutschkenntnisse, Freude am Umgang mit Menschen sowie Lernmotivation und Interesse am Berufsfeld. Auf das erste Modul kann mit zwei weiteren Modulen aufgebaut werden: „Arbeiten in komplexen Verkaufsprozessen“ und „Führen von Beratungsgesprächen“.