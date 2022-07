Tennis : Junge Weltklasse misst sich am Biedersberg

Neunkirchen Beim TuS Neunkirchen finden seit Samstag zwei internationale Tennis-Weltranglistenturniere für den Nachwuchs statt.

Die Stars von morgen schlagen am Biedersberg auf. Denn beim TuS Neunkirchen finden in dieser Woche gleich zwei Tennis-Weltranglisten-Turniere statt, zu denen hochkarätige Nachwuchsspieler aus aller Herren Länder angereist sind. Schon am Samstag begann die Qualifikation für den Prowin- Saarland-Juniors-Cup, ein Turnier der ITF (International Tennis-Federation) für Spielerinnen und Spieler unter 18 Jahren. Das Hauptfeld startete am Montag. In ganz Europa gibt es in dieser Turnierwoche nur eine höher eingestufte Veranstaltung – die Juniorenausgabe des Rasenklassikers in Wimbledon. Mehrere Spieler, die vergangenes Jahr in Neunkirchen an den Start gingen, schlagen in diesem Jahr an der Church Road in London auf.