TuS Neunkirchen Der TuS hat viele Gründe zum Feiern

Hinter den Tennis-Spielerinnen des TuS Neunkirchen liegt eine starke Saison. Sie sicherten sich als Aufsteiger in die Regionalliga Südwest mit 8:6 Punkten den dritten Platz. In der Tabelle ging es sehr eng zu: Zwischen Vizemeister TK GW Mannheim (10:4 Punkte) sowie dem Siebten und damit Vorletzten TC Leonberg lagen gerade einmal sechs Zähler. Die Leonbergerinnen steigen mit Schlusslicht TV Reutlingen ab. An der Spitze der Tabelle sicherte sich Tennis 65 Eschborn mit der makellosen Bilanz von 14:0 Zählern den Titel.