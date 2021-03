Stadtrat Neunkirchen : Unterm Strich bleibt ein kleines Plus

Die Kämmerei im Neunkircher Rathaus hat den Haushalt fürs laufende Jahr erarbeitet. Nun ist es am Stadtrat, diesen abzunicken oder nicht. . Foto: Marc Prams

Neunkirchen Der Neunkircher Stadtrat stimmt heute über den Haushalt für das laufende Jahr ab. Zufrieden damit ist nicht nur Kämmerer Klaus Herrmann, sondern auch die Ortsräte. In denen fand der Haushalt bereits im Vorfeld breite Zustimmung.

Für die Verwaltung der Stadt Neunkirchen und vor allem für Kämmerer Klaus Herrmann ist zunächst einmal eine Sache besonders wichtig: Der Haushalt für das laufende Jahr ist genehmigungsfähig. Das bedeutet, er erfüllt die Vorgaben des Saarlandpaktes und weist unterm Strich sogar noch ein kleines Plus von rund 230 000 Euro auf. „Wir müssen also nirgendwo an einer Schraube drehen, um die Vorgaben zu erfüllen“, so Herrmann. Heißt im Klartext: Es sind keine Steuererhöhungen geplant („Das wäre in der jetzigen Situation ohnehin kontraproduktiv“) und die Stadt hält auch an ihren freiwilligen Leistungen fest. Es wird also keine Kürzung bei Zuwendungen für Vereine und Verbände geben.

Eigentlich könnte Herrmann also zufrieden sein. Und unterm Strich ist er es auch, aber dennoch zeichnet sich ab, dass Corona und seine Folgen in den kommenden Jahren den Kommunen noch zusetzen werden. „Die Auswirkungen sind jetzt bereits bei den Gewerbesteuern zu spüren. Diese sind um 2,8 Millionen gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Dank des kommunalen Schutzschirms haben wir 1,5 Millionen von Bund und Land erhalten, womit das Defizit nun 1,3 Millionen beträgt“, sagt Klaus Herrmann, der in den kommenden Jahren mit größeren Einbrüchen rechnet. „Eine genaue Entwicklung ist noch nicht abzusehen. Wie viele Firmen etwa, die derzeit Stundung beantragen, werden sich halten oder in die Insolvenz gehen? Das wird sich alles noch zeigen“, so der Stadt-Kämmerer. Und dann ist da ja noch der Saarlandpakt, der ebenfalls alle Kommunen auf Trab halten und zum Sparen zwingen wird.

Wenn die Mitglieder des Neunkircher Stadtrates heute Nachmittag den Haushalt in der Gebläsehalle beraten und darüber abstimmen, liegt ihnen ein Zahlenwerk vor, bei dem Einnahmen von 112,5 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von 109 Millionen gegenüberstehen. Ergibt ein Plus von 3,5 Millionen, von dem allerdings 2,6 Millionen in die Tilgung von langfristigen Darlehen fließen und weitere 200 000 in den Saarlandpakt.

Beim Blick auf die Liste der Einnahmen stechen Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 27,7 Millionen Euro hervor. Das sind 4,8 Millionen mehr als im Vorjahr. „Sonst ist alles relativ normal. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine großen Schwankungen“, sagt Herrmann.

Das trifft auch auf die Ausgaben der Stadt zu. Dickster Brocken Jahr für Jahr: die Personalkosten. Die schlagen mit 43,2 Millionen zu Buche, etwa 800 000 Euro mehr als 2020. Das liegt zum einen an tariflich bestimmten Lohnerhöhungen und an Einstellungen im vorschulischen Bereich. Eine weitere, eher ungeliebte Bekannte bei den Kämmereien: die Kreisumlage. Die fällt in diesem Jahr mit 28,3 Millionen aber immerhin geringer aus als im Vorjahr, als der Kreis noch 1,7 Millionen mehr bekam. Sach- und Dienstleistungen schlucken 11,4 Millionen, in die Unterhaltung der Straßen fließen 2,3 Millionen.

Breite Zustimmung für den Haushalt der Verwaltung gab es bereits in den Ortsräten, wo dieser unisono Zustimmung fand, man also auch mit den Investitionen zufrieden ist. So etwa in der Innenstadt, wo in diesem Jahr 1,6 Millionen in den Neubau des Kinderhorts am Stadtpark fließen und 920 000 in die Planung und den Ankauf von Grundstücken für den Neubau der Ganztagsschule an der Fernstraße. Mit 715 000 Euro soll die Bahnhofstraße im unteren Teil aufgehübscht werden, rund zwei Millionen fließen in die Neustrukturierung von Saarbrücker- und Königsbahnstraße, wo Globus ansässig wird. In Wiebelskirchen wird die Schiller-Grundschule mit 600 000 Euro saniert, Wellesweiler bekommt ein neues Löschfahrzeug für 290 000 Euro, außerdem wird endlich das Dach der Sporthalle saniert, Kosten: 130 000 Euro, und in Furpach kommen die Arbeiten an Kita und Grundschule mit 630 000 Euro langsam zu einem Ende. Auch die Feuerwehr Ludwigsthal bekommt ein neues Fahrzeug, für das 180 000 investiert werden, in Hangard fließen 300 000 in die Ostertalhalle.