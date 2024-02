Stadt Neunkirchen legt Haushalt vor Haushalt ist genehmigungsfähig – noch

Rund 100 000 Euro auf der Haben-Seite, das ist ein mittelgroßer Luxus für einen Privathaushalt. Beim Blick auf den Haushaltsentwurf einer Stadt von der Größe Neunkirchens wirkt so ein Betrag aber eher klein. Entscheidend sind die 99 729,05 Euro dennoch, denn sie sorgen dafür, dass das strukturelle Ergebnis im Plus ist, die Vorgaben des Saarlandpaktes erfüllt sind und der Haushalt, über den der Stadtrat Neunkirchen heute abstimmt, somit genehmigungsfähig ist. „Das strukturelle Ergebnis darf kein Minus aufweisen“, erklärt Kämmerer Klaus Herrmann und erwähnt dabei, dass so ein Plus in den kommenden Jahren keine Selbstverständlichkeit mehr sein wird.