Neunkirchen : Und der ganze Saal ruft: „Sommer olé“

Neunkirchen Bei der Sommer-Show des Karnevalsvereins Die Daaler herrschte ausgelassene Stimmung in der gut besuchten Neunkircher Gebläsehalle.

Ihrem Erkennungszeichen sind sie auch im Sommer treu geblieben. Grün-Weiß sind und bleiben die Farben der Daaler. Einer der ältesten Neunkircher Fastnachtvereine hatte zur Sommer-Show in die Neunkircher Gebläsehalle geladen. Als Ausgleich für die in diesem Jahr erneut ausgefallenen Kappensitzungen, damit die Tänzerinnen und Tänzer vor allem verdienten Lohn für ihre monatelange Übungsmüh bekommen konnten. Und diesen, den donnernden Applaus nämlich, den gab es in ausreichender Menge.

Was im Sommer anders ist

Bei dieser Sommershow ist vieles wie in einer Kappensitzung und doch so alles anders. Und das muss auch so. Da macht der langjährige Präsident und nun Ehrenpräsident des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine (VSK), Horst Wagner, die SZ an diesem Abend schlau. Außerhalb der Fastnachtzeit, genau ab vier Wochen nach Fastnachtsdienstag bis zum nächstfolgenden 11. 11. gelten für die Fastnachter strenge Regeln. Keine Gardekostüme, keine Orden, keine Narrenkapp. Sonst verlieren die Vereine den Status der Gemeinnützigkeit. Was natürlich aber längst nicht heißt, dass man sich nicht trotzdem amüsieren dürfte. Und das tut auch der Präsident des Neunkircher Karnevalsausschusses (NKA), dem Dachverband der Neunkircher Fastnachtsvereine, Karl Albert, an diesem Abend ganz vorzüglich. Nur die Kapp, die fehlt ihm schon bei dieser Sitzung in Kappensitzungs-Länge. „Ich will da immer hingreifen“, stellt er selbst fest. Irgendwann löst Albert zumindest das Ordensproblem und hängt sich eine der auf den Tischen verteilten Leis, dieser hawaiianischen Blütengirlanden, um. Die liegen statt Luftschlangen hier und sind – natürlich – weiß-grün.