Künftig in der Wellesweiler Straße HVSN: Zum Jubiläum in neuen Räumen

Manchmal muss auch ein eigentlich der Historie verschriebener Verein nach vorne blicken. Ein Vierteljahrhundert nach Gründung ist das jetzt beim Historischen Verein Stadt Neunkirchen so. Von Anbeginn war der Verein in der Irrgartenstraße 18 heimisch. Dort fanden einmal im Monat die Vorträge statt, dort war einmal die Woche für Interessenten geöffnet, es gab Workshops und Ahnenforschung und ein großes Archiv zum Stöbern. Ab April kommenden Jahres sind die Räume Geschichte. Denn dann ist der Verein mitten in der Stadt, Anfang der Wellesweiler Straße, dort, wo vor ihrem Umzug die Citywache war, zu finden. Dabei, so bringt es Pressesprecher Markus Wälder auf den Punkt, war der Platz hier am Oberen Markt, dem alten Teil der Stadt, quasi zwischen Renaissance- und Barockschloss, historisch gesehen zumindest ideal. Doch neue Besitzer hat das Haus und denen wollte man mit der Suche nach einer neuen Unterkunft quasi zuvorkommen.