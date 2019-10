Leserfotos : Der Herbst färbt das Saarland bunt

Er ist einfach der schönste Maler weit und breit. Unsere Leser-Reporter haben die bunte Natur fotografiert.

Zugegeben: Wenn die Tage kürzer werden, dann mag man das normalerweise nicht so gerne. Viel zu früh ist es dunkel draußen. Für die arbeitende Bevölkerung kaum noch Gelegenheit, Zeit im Freien zu nutzen. Aber wie alles, so hat auch die Zeit der kürzer werdenden Tage zwei Seiten. Und für den Herbst ist diese zweite Seite eine ganz besonders schöne. Weil ganz besonders bunte. Und dazu muss man nicht unbedingt einen wunderschönen Regenbogen in toller Umgebung entdecken oder schöne Lichter im Sonnenauf- oder -untergang. Da genügt es ganz einfach, die Natur ihren Gang gehen zu lassen und sich an den vielen bunten Farben zu erfreuen, die die Natur ganz von alleine annimmt.