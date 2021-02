Franz Mörscher in Neunkirchen : Die geometrische Form vermenschlicht

„Die Bürger“ heißt die von Franz Mörscher geschaffene Plastik, die seit 1986 vor dem Bürgerhaus Neunkirchen (heute Städtisches Kunstmuseum) die Menschen zum Nachdenken einlädt. Foto: Engel

Neunkirchen Kunst muss sichtbar sein. Das Paradoxe an der „Kunst im öffentlichen Raum“ ist, dass sie deutlich sichtbar ist, und sie dennoch unsichtbar bleibt, denn kaum jemand nimmt Notiz von ihr. In einer Serie stellen wir Kunstwerke im öffentlichen Raum im Kreis Neunkirchen vor. Heute: „Bürger“ von Franz Mörscher in Neunkirchen.

Von Andreas Engel

Franz Mörscher (1931 bis 2018) war ein im besten Sinne umtriebiger Künstler, der viele Talente besaß. In Bundenbach in Rheinland-Pfalz geboren, und schon 1936 mit seinen Eltern nach Neunkirchen übergesiedelt, studierte er ab 1951 an der Schule für Kunst und Handwerk bei Professor Boris Kleint Malerei und Bildhauerei. Zu dieser Zeit lehrte auch der Fotograf und Arzt Professor Otto Steinert in Saarbrücken. Fortan widmete sich Mörscher auch der Fotografie und er erlangte auch in dieser Disziplin Meisterschaft. Stipendien führten ihn nach Paris, Salzburg und Mailand. Seit 1956 arbeitete Mörscher als freischaffender Künstler.

So bescheiden das Werk „Bürger“ vor dem ehemaligen Bürgerhaus auf dem Werner-Scherer-Platz in unmittelbarer Nachbarschaft der Marienkirche auch daher kommt, alleine schon wegen seiner geringen Größe (etwa 1,90 Meter hoch samt Sockel), so intensiv wirkt die Arbeit. Die aus zehn filigran bis in jeden einzelnen Gesichtsausdruck ausgearbeitete Bronzeplastik erzeugt einen Sog, eine Aufforderung, über das Dasein als Bürger zu reflektieren. Der Künstler selbst hat sich in seinem Reigen verewigt und gleich den damaligen Oberbürgermeister Peter Neuber mitgenommen.

Gerade jetzt in der von der Pandemie aufgezwungenen Distanz zu anderen Menschen weckt Mörschers Arbeit Erinnerungen an Zeiten, als das Leben nicht alleine aus Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, Einschränkungen und Langeweile bestand. Es gibt eine Analogie im Werk von Franz Mörscher. In den 1960er Jahren schuf er ein Ölgemälde aus der Reihe „Suche des Menschenbildes von Innen nach Außen“. Mit der Bürger-Plastik setzte er diese Suche fort und intensivierte sie. Sie ist in jedem Gesichtsausdruck, in jeder Geste spürbar, niemand lacht, trotzdem wird getanzt. Personifizierter Ausdruck der Nachdenklichkeit und Ambivalenz ist die Figur von Peter Neuber, den Mörscher mitten in der Gruppe positioniert hat, seine rechte Hand hält der Politiker gedankenversunken an seine Wange.

Als Stadtrat und Verwaltungsspitze im Rathaus die Plastik 1985 in Auftrag gegeben hatten, waren viele Jahre vergangen, in denen Kunst in Neunkirchen nicht die Hauptrolle spielte. Die Stahlkrise und schließlich der Verlust der Eisenhütte mussten verarbeitet und verkraftet werden, ein Strukturwandel musste eingeleitet werden. Da geht der Blick auf die Kunst schon mal ins Leere. Der Reigen der tanzenden, ernsten Bürger entstand in den Jahren von 1986 bis 1988.