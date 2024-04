Diagnose, Behandlung und Tipps für Angehörige Demenz? Diese Alzheimer-Warnsignale sollten Sie kennen

Natürlich, sagt Volker Schwarz vom Demenzverein des Landkreises Neunkirchen, gebe es Warnsignale, die auf eine Demenzerkrankung hinweisen. „Aber“, das sagt er auch, „die Symptome können auch auftreten bei Unterversorgung, bei Stress, bei Alkoholismus.“ Und da kommt der Hausarzt ins Spiel. Der sollte erste Anlaufstelle beim ersten Verdacht sein. Doch, so sagt Schwarz, oft würden die Hausärzte nicht rechtzeitig überweisen an die Fachärzte oder die Gedächtnissprechstunde. Was er bedauert: Es sei sehr schwierig diesbezüglich mit den Hausärzten ins Gespräch zu kommen. Sein Rat: Bleibt nach dem Hausarzt-Besuch der Verdacht bestehen, ruhig selbst zum Facharzt zur Abklärung gehen. Denn die Diagnose ist wichtig. Zum einen, um möglicherweise heilbare Erkrankungen zu erkennen und entsprechend zu behandeln, bei nicht heilbaren den Verlauf zu verlangsamen und die veränderte Lebensplanung zu gestalten, Vorsorgemaßnahmen zu treffen.