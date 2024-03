Klare Absage an AfD IG Metall Neunkirchen bestätigt seine Führung im Amt

Die IG Metall Neunkirchen geht mit einer unveränderten Führungsspitze in die neue Legislaturperiode. Bei der konstituierenden Delegiertenversammlung am Samstag in Wellesweiler wurden sowohl der Erste Bevollmächtigte und Kassierer Jörg Caspar als auch der Zweite Bevollmächtigte Simon Geib für vier weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Beide waren ohne Gegenkandidat und blieben ohne Gegenstimmen. Zum neu gewählten Ortsvorstand gehören ebenso die elf Beisitzer Stefan Biehl, Thomas Block, Norman Brandes, Alfonso Cottone, Anja Gelzleichter, Holger Hell, Marietta Hosemann, Frank Lorschiedter, Slawomir Michalik, Jörg Piro und Patrick Wallad.