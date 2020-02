St. Marien Neunkirchen : Segen für Paare am Valentinstag

Neunkirchen Das Dekanat Neunkirchen lädt Paare ein, sich am heutigen Valentinstag um 17 Uhr in St. Marien in Neunkirchen segnen zu lassen. Die Einladung zum Gottesdienst gilt für alle, die sich lieben.