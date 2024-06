Folgen des Hochwassers in Neunkirchen Geschäfte kämpfen mit Hochwasser-Folgen

Schnellstmöglich wieder eröffnen möchte auch Anke Birk, Inhaberin von Bücher König in der Bahnhofstraße. Dort lief bereits beim Starkregen im Januar der Keller voll, in dem sich Lagerräume befinden. „Aber wir haben gleich gemerkt, dass es diesmal weitaus schlimmer wird“, erzählt Anke Birk, „das Wasser ist viel schneller gestiegen“. Und so packten auch dort viele Hände mit an, um den Schaden zu begrenzen, was auch gelang. „Ein großer Dank geht an die Feuerwehr, die uns geholfen hat. Aber ab einem gewissen Punkt nutzte es einfach nichts mehr, weiter abzupumpen.“ Ein Kette wurde gebildet und alles nach oben in den Laden und später in Räume in das Gebäude gegenüber ausgelagert. „Irgendwann stand das Wasser im Keller bis zur Decke“, sagt Anke Birk. Zwar blieb der Laden verschont, aber die enorm hohe Luftfeuchtigkeit verträgt sich nicht mit Büchern. Derzeit läuft der Verkauf über und in der Buchhandlung Hahn in Limbach, aber Anke Birk möchte lieber heute als morgen den Laden in Neunkirchen eröffnen. „Aufgeräumt und auf Vordermann gebracht haben wir alles, aber noch haben wir weder Telefon noch Internet, und beides brauchen wir zwingend für den Betrieb“, sagt sie. Auch sie blickt, wie ihr Nachbar Thomas Itt, optimistisch nach vorne. „Ich hoffe, dass wir spätestens kommende Woche wieder in Neunkirchen unsere Kunden begrüßen dürfen“, sagt sie. Den Keller als Lagerraum hat sie allerdings abgeschrieben. Aber auch sie hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern in einem Nachbargebäude andere Räume angemietet. Inklusive Toilette. Denn auch die ist vor zwei Wochen im wahrsten Sinne abgesoffen.