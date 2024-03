Zoff wegen Resolution „Neunkirchen zeigt Flagge“ „Das war entlarvend“ – AfD-Politiker sorgt im Neunkircher Stadtrat für Eklat

„Neunkirchen zeigt Flagge – Nie wieder ist jetzt!“, so der Name einer Resolution, die von der SPD in der Sitzung des Neunkircher Stadtrates am Mittwoch eingereicht wurde. Eine Resolution, die sich unter anderem gegen Rechtsextremismus, Rassismus sowie jegliche Ausgrenzung von Menschen aufgrund von Alter, Herkunft, Behinderung und Orientierung ausspricht. Und eine Resolution, die sich gegen die AfD und deren Pläne zur „Remigration“ von Menschen sowie deren „Verwurzelung in die rechtsextreme Szene“ richtet.