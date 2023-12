Kolumne Unsere Woche Das schönste Geschenk

Morgen, Kinder, wird´s was geben! Denn Morgen ist er endlich geschafft: der Vorweihnachtsmarathon. Für alle, die noch ein Geschenk brauchen, heißt es: an diesem Samstag nochmal schnell in die Läden und auf zur letzten Schlacht.

23.12.2023 , 12:00 Uhr

Foto: SZ/Robby Lorenz

Heiligabend ist am Sonntag – Geschäfte geschlossen! Und ich gönne es allen, die im Einzelhandel tätig sind, von Herzen: Genießen Sie diesen freien Tag und stimmen Sie sich nach dem Trubel auf ein wenig Besinnlichkeit ein. Allen, die noch ein Last-Minute-Geschenk brauchen, sei das Landkreis-Neunkirchen-Buch ans Herz gelegt. Regional und druckfrisch haben wir es diese Woche vorgestellt. Auch über die vielen Konzerte und Theateraufführungen haben wir in den vergangenen Tagen berichtet. Vielleicht konnten Sie sich auf einer der Veranstaltungen auf das Fest der Liebe einstimmen. Bei vielen unserer Leserinnen und Leser, das zeigen uns die zahlreichen Bilder, die Sie unserer Redaktion zugeschickt haben, herrscht bereits vorweihnachtliche Stimmung.