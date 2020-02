Ihre Tollitäten Nicolas I. und Carina I. : Das Prinzenpaar ist bereit für den großen Tag

Neunkirchen Prinzenpaar Nicolas I. und Carina I. war beim großen Gutzjesverladen dabei. Danach ging es zur großen Spendenübergabe: 11 111,11 Euro gesammelt.

Damit das auch gelinge, waren die Tollitäten am Samstagmorgen beim großen Paket-Verladen dabei. Das findet immer am Morgen statt, egal wie lange die Sitzung am Vorabend auch gehen möge (siehe Seite C3). Doch der C&C ist gerichtet, die Palletten stehen bereit. Es wird verladen. Damit das locker vonstatten geht, dröhnt gar liebliche Fastnachtsmusik vom Bande, gibt es die ein oder andere stimmungsfördernde Flüssigkeit und kann, wessen Magen das am frühen Morgen fertig bringt, sich mit warmem Fleischkäse stärken. Kleintransporter um Kleintransporter fährt derweil ein. Über allem wacht Heiner Harry, der als Baron de bonbons schließlich die Verantwortung dafür hat, dass das, was die Eulenspiegel bestellt haben, nicht nachher bei der Plätsch lande. Sabine Becker, Shirley Jung und Markus Liesmann greifen tatkräftig mit an. Die Gardemädchen Alisha Klopp und Kimberley Hilges sorgen dafür, dass es auch was fürs Auge gibt und machen den Tollitäten in vollem Ornat die Aufwartung. Die lassen sich nicht zwei Mal bitten und greifen gerne bei Popcorn, Kaugummi und Salzbrezeln mit an, der Präsident tut es ihnen gleich – zumindest fürs Foto. Ansonsten wird gefachsimpelt mit den übrigen NKA-Vereinsvertretern. Gegen Mittag ist der Spuk vorbei, die Kleinbusse weg, das Lager leer. Nun geht es ans Verladen auf die Motivwagen.