Filmpreis und Drehbuchpreis ausgeschrieben Das ist neu beim Günter-Rohrbach-Filmpreis 2024

Jahr für Jahr warten die saarländischen Filmenthusiasten mit Spannung: Wer wird wohl in diesem Jahr den Jury-Vorsitz bei der Verleihung des Günter Rohrbach Filmpreises übernehmen, und vor allem: Wird der Namensgeber selbst anwesend sein? Wer nach so bekannten Namen wie Senta Berger (2011), Elmar Wepper (2012) oder Herbert Knaup (2018), Margarethe von Trotta (2019) und Iris Berben (2022) sowie Michael Bully Herbig im vergangenen Jahr den Vorsitz der Hauptjury in diesem Jahr übernehmen wird, dieses Geheimnis wird erst in einigen Wochen gelüftet werden. Dass aber Professor Günter Rohrbach auch in diesem Jahr teilnehmen wird, das ist nach bisherigem Stand zumindest geplant, wie der Vorsitzende des Stiftungsrates, Oberbürgermeister a.D. Jürgen Fried, mitteilt.