Hotel und Café Gutshof Modernes Hotel in altem Gemäuer

Der Gutshof in Furpach ist wahrlich ein imposantes Gebäude mit einer langen Geschichte. Und auch wenn es von außen seit Jahren in schickem Gold-Gelb auf der einen, und edlem Weiß auf der anderen Seite einen gewissen historischen Glanz ausstrahlt, so gab und gibt es doch einige Ecken, in denen ein neuer Anstrich willkommen ist. Das weiß Lina Conrad nur zu gut. Die 26-Jährige ist die Managerin des Cafés und des Hotels, in deren Renovierung in den letzten Jahren viel Arbeit gesteckt wurde.