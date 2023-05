Bald soll hier der Wellesweiler Bürgertreff sein Die Geschichte des Hauses in der Homburger Straße 10

Die Kneipe – das ist die Funktion, an die sich die Menschennoch in Zusammenhang mit dem Haus in der Homburger Straße 10 in Wellesweiler am besten erinnert. „Clochard“ hieß sie. Und war die Adresse nicht nur zu Kirmeszeiten. Proppenvoll war es hier an solch besonderen Tagen, die Menschen kamen auch aus den Nachbarorten. Nun ist die ehemalige Gaststätte schon seit zehn Jahren ungenutzt. Zurzeit lagern hier die Besitztümer der verstorbenen Sonja Drum, die um Lagerfläche angefragt hatte. Der Besitzer des Hauses lebt in Stuttgart. Er ist in Verhandlungen über die künftige Nutzung des Hauses mit Ortsvorsteher Dieter Steinmaier und dem Vorsitzenden des Reparaturcafés Neunkirchen, Joachim Becker. Der Wellesweiler Bürgertreff, im Rahmen der Dorfentwicklungs-Workshops in Zusammenarbeit der TU Kaiserslautern mit der Stadt der größte Wunsch der Bürger, soll hierhin. Eben auch mit Reparaturcafé. Becker will in Sachen Fördergelder und Aufbau unterstützen. Das Interesse der Bevölkerung ist groß.