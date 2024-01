Erstes Baby 2024 Um 1.46 Uhr war Mahir endlich da

Neunkirchen · So richtig gerechnet hatten seinen Eltern mit Mahir ja noch nicht. Zumindest nicht vor dem 2. Januar. Zwar hatte der seine Ankunft bereits am Silvestermorgen mit ordentlich Gezappel im Bauch seiner Mutter angedeutet, aber nach einer Untersuchung in der Marienhausklinik in Kohlhof traten Mutter Fatos und Vater Fatih Aslanbay wieder die Heimreise ins benachbarte Frankreich an.

02.01.2024 , 14:51 Uhr

Von links: Die Ärzte Feras Al Sallakh und Bernadette Muskalla, die Eltern Fatih und Fatos Aslanbay mit Sohn Mahir, Hebamme Luise Kieffer, Pflegeleiterin Nicole Busch und Pflegerin Lena Wannemacher. Foto: Marc Prams