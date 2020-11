Stimmungsvoll und bunt beleuchtet präsentiert sich am Abend das Alte Hüttenareal in Neunkirchen. Foto: Sibille sandmayer Foto: Sibille sandmayer/Sibille Sandmayer

Mit einem stimmungsvollen Foto tröstet unsere Fotografin über den Kultur-Lockdown hinweg.

Bunt leuchtet das Alte Hüttenareal in Neunkirchen abends und tröstet durch seinen wunderbaren Anblick ein minikleines Bisschen hinweg über die Zeit des Kulturdarbens seit dem neuen Lockdown. Und ein bisschen was Weihnachtliches hat es auch schon, hat doch unsere Fotografin genau den Moment erwischt, als die Klöpfe der Hochöfen in weihnachtlichem Grün/Rot leuchteten.