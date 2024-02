Sommersaison startet Das alles ändert sich 2024 im Neunkircher Zoo

Noch ist eine Baustelle neben der Zooschule, steht nahe am einstigen Seehundbecken ein großer Kran. Aber nicht mehr lange. In zwei Monaten, sagt Zoodirektor Norbert Fritsch beim SZ-Besuch, soll alles fertig sein. Im Mai schon sollen die Brillenpinguine einziehen. Bis dahin muss als nächste Maßnahme das Becken beschichtet werden. Weil es dazu eine bestimmte Temperatur und Trockenheit braucht, wird das unter einem Zelt geschehen. Kommende Woche geht es los. Danach stehen nur noch Feinarbeiten an, die Oberflächen für die bereits bestehenden Gebäude, die Pfädchen im Gehege, und die bereits zum Teil fertige Absperrung wird komplettiert.