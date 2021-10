Corona-Zahlen vom 1. Okotber 2021 : Ein Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Neunkirchen An diesem Freitag wurden zehn Menschen positiv auf Corona getestet, sechs in Neunkirchen, einer in Illingen, zwei in Ottweiler, einer in Schiffweiler. Zudem wurde ein Todesfall bekannt (Spiesen-Elversberg). Der Landkreis erreicht einen Inzidenzwert von 45. Aktuell sind insgesamt 233 Corona-Infektionsfälle im Kreis gemeldet, 134 in Neunkirchen, 21 in Eppelborn, 5 in Illingen, 10 in Merchweiler, 47 in Ottweiler, 3 in Schiffweiler, 13 in Spieen-Elversberg.