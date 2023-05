Kreative Mitmachangebote Ideen für den nächsten Kindergeburtstag

Man nehme ein paar Stücken Klopapier und wickele darin Mini-Gummibär-Tüten ein. Mit Wäscheklammern werden die Klopapierpäckchen dann an einem gespannten Seil aufgehängt. So dann verteile man Wasserpistolen an alle Mitspieler und „Feuer frei“. Wer genau zielt und das Papier tüchtig durchnässt, dem fällt die süße Belohnung direkt vor die Füße – ein Riesenspaß. So geschehen beim Auftakt der Cityspieltage auf dem Lübbener Platz. Dort sprangen für gestandene Eltern und solche, die es noch werden wollen, nebenbei ein paar tolle Anregungen für die nächste Geburtstagsfeier heraus.