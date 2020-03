Kultur Neunkirchen : Chansons und Jam im Erdmann’s

(red) Die Sängerin Chiara Stelle Renata interpretiert am Samstag, 14. März, 19 Uhr, französische Chansons und eigene Kompositionen im Erdmann’s in Neunkirchen, Willi-Graf-Straße 31. Bereits am Donnerstag, 12. März, findet an gleicher Stelle wieder eine Jamsession bei offener Bühne mit Musikern jeder Coleur statt.



