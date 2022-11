Erntedankfest des CDU-Kreisverbandes : Waldhexenhüte und Wildschwein beim CDU-Erntedankfest

Landkreis Neunkirchen CDU-Kreisverband feiert traditionelles Erntedankfest mit zahlreichen Gästen aus Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

„Unser Erntedankfest auf Hofgut Menschenhaus ist für uns im CDU-Kreisverband Neunkirchen ein Familienfest für Jung und Alt, aber auch ein mittlerweile traditionelles politisches Rendezvous der CDU mit Vertretern aus Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd und Fischerei. Mit über 200 Mitgliedern aus der CDU und vielen Gästen war unser Fest in diesem Jahr so gut besucht wie noch nie!“ Dieses Fazit zog der CDU-Kreisvorsitzender Roland Theis.

Besonders waren wieder die Infostände der eingeladenen Partner des Erntedankfests. Beim Stand des Bauernverbands, an dem neben Bauern aus dem Landkreis auch der Vorsitzende des Bauernverbands Peter Hoffmann und der Präsident der Landwirtschaftskammer Franz-Josef Eberl vertreten waren, konnte man sein Wissen um die Landwirtschaft im Rahmen eines Quiz‘ unter Beweis stellen.

Vogelexperte Rolf Klein vom Nabu stellte das Naturschutzprojekt in den Moselauen vor. Beim Fischereiverband gab es Infos rund ums Angeln und die Gewässer in der Region. Die beiden Vize-Präsidenten des Saarländischen Fischereiverbands, Bernd Hoen und Wolfgang Ewertz, waren mit vielen Infos und Tipps für zukünftige Petrijünger im Gepäck angereist. Der Winzerverband war mit einem Stand des Winzers Stefan Marx vertreten. Und die Vereinigung der Jäger des Saarlandes war mit dem Lernort Natur dabei, an dem sich Groß und Klein beim Ottweiler Hegeringleiter Siegfried Wolf über Wald, Feld und Wild informieren konnten. Den Erntedanksegen sprach Pfarrer Jochen Gabriel, der auch mit kritischen politischen Anmerkungen nicht sparte.