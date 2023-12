Vorstandswahlen CDU-Ortsverband Furpach Kohlhof Ludwigsthal CDU: Nils Meisberger folgt auf Michael Schley

Furpach · Nach einem Vierteljahrhundert engagierter Ratsarbeit und 18 Jahren an der Spitze des CDU-Ortsverbandes Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal hat Michael Schley sein Amt niedergelegt. Das teilt die Partei mit. Nachdem er am 3. Mai 2005 zum ersten Mal zum Vorsitzenden des Verbandes gewählt worden war, leitete er am 16. November 2023 seine letzte Mitgliederversammlung.

Der Vorstand von links: Lukas Limbach, Dr. Michael Münchhofen, Jonas Rheinheimer, Sabrina Math, Zoran Janjuz, Nils Meisberger, Peter Pirrung, Markus Meisberger, Laura De Bree und Daniel Müller Foto: Thomas W. Schmitt