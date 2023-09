Martin Weinert hat CD mit bisher unveröffentlichten Werken eingespielt „Nachtwind“: Susan Weinerts letzte Kompositionen

Es ist unmöglich, nicht ergriffen zu sein von dieser großen Liebe, die weit über den Tod hinaus Bestand hat. „Wenn ich gefragt werde, was ich verloren habe, antworte ich, dass ich mit dem Tod meiner geliebten Frau ein ganzes Universum tanzender Sterne verloren habe.“ Mit diesen Worten beginnt ein wunderschöner Text von Martin Weinert. Veröffentlicht ist er in einer Broschüre, die das Leben der großen Musikerin und Komponistin in vielen Fotostationen zeigt. Die international bekannte Gitarristin aus Neunkirchen war um die Mittagsstunde des 2. März 2020 im Alter von gerade mal 54 Jahren den Folgen ihrer Krebserkrankung erlegen. Martin Weinert macht weiterhin Musik. Und in allem, was er tut, ist eines ganz tief zu spüren: Die Liebe zu seiner verstorbenen Frau. Das gilt vor allem und ganz besonders für eine neue CD, die Weinert gemeinsam mit Héloise Lefebvre, Sebastian Voltz und Daniel Weber eingespielt hat. Anfang März 2024 ist offizieller Veröffentlichungstermin, Kennenlernen kann man „Nachtwind“ allerdings bereits bei einem Konzert in der Stummschen Reithalle am Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr, in der Stummschen Reithalle und danach exklusiv bei Bücher König bis zum offiziellen Termin am 1. März.