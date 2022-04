Stadtteilentwicklung geht weiter :  Bürger können sich mit Ideen einbringen

Neunkirchen Wo sind in Wiebelskirchen, Hangard, Münchwies und Heinitz Stellschrauben für eine gute Zukunft im jeweiligen Stadtteil? Welche Maßnahmen eignen sich für die kommende Entwicklung?

Los ging die Workshop-Woche am Dienstag, im Wiebelskircher Kulturhaus mit dem Schwerpunkt Attraktivierung des Ortskerns. Am Mittwoch, 6. April, wird in Hangard ab 18 Uhr diskutiert, wie sich die Ostertalhalle, in der auch die Veranstaltung stattfinden wird, zu einer Dorfgemeinschaftseinrichtung entwickeln könnte. Fortgesetzt wird die Reihe am Donnerstag, 7. April, 18 Uhr, in Münchwies, in der Sporthalle. Hier sollen Ideen vom Bürgerbus bis hin zur Etablierung eines multifunktionalen, dorfgemeinschaftlich geführten Gemeinschaftshauses besprochen werden.