Konzert : Blues-Abend mit Brother Dege und Band

Brother Dege "Burning Guitar" Foto: Lucius Fontenot Foto: Lucius Fontenot

Neunkirchen Am Dienstag, 17. Mai, um 20 Uhr ist die Blues-Rock-Band Brother Dege & The Brotherhood of Blues zu Gast in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen.

Für alle, die es pur, originell aber auch innovativ mögen, ist Brother Dege aus Louisiana genau der richtige Mann. Seine Songs sind Hymnen an seine Heimat und ihre Menschen. Sie handeln von der Vergänglichkeit und Tiefgründigkeit des Lebens und spiegeln das Zeitgeschehen wider. Auch in Sachen Filmmusik hat sich Brother Deege einen Namen gemacht: Deges Song „Too old to die young“ ist auch im Kultwestern „Django Unchained“ von Quentin Tarantino zu hören.