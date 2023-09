Brasserie in Neunkirchen hat wiedereröffnet Junger Gastronom bringt Leben auf den Stummplatz

Neunkirchen · Junggastronom Xhonson Surdaraj hat die Brasserie übernommen. Täglich will er ein reichhaltiges Angebit an Speisen und Getränken anbieten. Wir haben ihn am Tag der Eröffnung besucht.

06.09.2023, 15:51 Uhr

Mit der Brasserie in Neunkirchen erfüllt sich Xhonson Surdaraj einen Traum. Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen

„Schön, dass wieder geöffnet ist“, erklärt Monika Franz aus Bildstock und nimmt einen Schluck Kaffee. Sie genießt unter einem der riesigen Sonnenschirme den Spätsommertag. Regelmäßig, erzählt die Bildstockerin, war sie in der Neunkircher Brasserie zu Gast, mal auf einen Kaffee, aber auch zum Essen, das immer gut gewesen sei, wie sie betont. Sehr überrascht sei sie dann gewesen, als sie nach ihrem Urlaub vor verschlossenen Türen stand. „Es standen keine Stühle mehr da, es war einfach zu“, sagt sie. Das ist auch vielen Neunkircher Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Besuchern aus dem gesamten Saarland aufgefallen. Rund acht Wochen blieb es still rund um das zentral gelegene Lokal. In bester Lage auf dem Neunkircher Stummplatz mit einem Außenbereich, der 200 Gästen Platz bietet, wurde das gastronomische Angebot der Brasserie von den Menschen vermisst.