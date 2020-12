Feuerwehr meldet : Brand zerstört Friseursalon in Neunkircher Innenstadt

Foto: Christopher Benkert

Neunkirchen Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus gegenüber der Marienkirche in der Neunkircher Innenstadt wurde am Sonntagmorgen ein Friseursalon zerstört.

Ein lauter Knall riss die Anwohner rund um die Neunkircher Marienstraße am frühen Sonntagmorgen (20. Dezember) aus dem Schlaf. Ein Feuer war in einem Friseursalon in einem Wohn- und Geschäftshaus gegenüber der Marienkirche ausgebrochen und hatte die komplette Schaufensterfront des Ladengeschäfts regelrecht herausgesprengt.

Den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Dennoch ist das Haus vorerst unbewohnbar, wie die Feuerwehr weiter mitteilt. Anwohner aus der Marienstraße wählten gegen 6.10 Uhr den Notruf.

Aus dem Friseursalon im Erdgeschoss drangen Rauch und schlugen Flammen, als die ersten Einsatzfahrzeuge der Wehr in der Marienstraße eintrafen. Die Straße selbst war bedeckt von Trümmerteilen und Scherben der zerstörten Schaufensterfassade. Die Teile waren sogar bis zu 20 Meterweit auf den Marienplatz geflogen und hatten auch mehrere geparkte Autos beschädigt. Alle Bewohner hatten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Haus verlassen.