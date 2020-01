Ein Mann leicht verletzt : Zimmerbrand in der Neunkircher Koßmannstraße

Foto: Christopher Benkert (Feuerwehr Neunkirchen)

Neunkirchen In einem Wohnhaus in der Koßmannstraße in Neunkirchen ist es am Freitagabend (17.01.2020) zu einem Brand gekommen. Ein Hausbewohner wurde dabei leicht verletzt.

Am späten Freitagabend (17.01.2020) wurden die beiden Neunkircher Löschbezirke Innenstadt und Wellesweiler gegen 21.50 Uhr zu einem Brand in der Neunkircher Koßmannstraße alarmiert. Wie Christopher Benkert, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen, mitteilt, drang Rauch unter dem Dach des Wohnhauses hervor, als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Als der Atemschutztrupp der Feuerwehr in den Brandraum vordrang, war das Feuer bereits von alleine erloschen. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch, um auch die Reste des Feuers abzulöschen.

Alle Hausbewohner konnten nach dem Entdecken des Brandes selbstständig das Haus verlassen. Laut Angaben der Feuerwehr musste ein Mann mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden.