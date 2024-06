Borussia Neunkirchen Wie die Fußball-Familie zusammenhält

In Gedenken an Borussia Neunkirchens Torwart-Legende haben acht AH-Mannschaften an der zweiten Auflage des Willi-Ertz-Cups auf dem Kunstrasenplatz neben dem Ellenfeld-Stadion teilgenommen. Das Turnier gewann Borussia Spiesen. Doch bei der Siegerehrung gab es für einen anderen Verein eine Überraschung – für den TuS Wiebelskirchen.