Fußball Warum die Borussen einfach nicht fit sind

„Deshalb hat Saarbrücken am Ende auch verdient gewonnen, weil Saar 05 die gefährlicheren Aktionen hatte“, gab Lahm zu. Nur Augenblicke nach der Großchance von Cullmann jubelten die Gastgeber über den vermeintlichen Führungstreffer. Einem Tor von Hokon Christian Sossah wurde aber wegen eines Handspiels die Anerkennung verweigert. „Für mich war aber alles regulär, da haben wir Glück gehabt“, fand Lahm. In der 19. Minute gingen die Gastgeber dann in Führung. Eric Fuhr drückte eine Hereingabe aus kurzer Distanz am zweiten Pfosten über die Torlinie. In der Nachspielzeit traf Yves Oberhausen per Flachschuss zum 2:0-Endstand.